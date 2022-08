Stomia. Społeczny sprzeciw w sprawie zmian w finansowaniu sprzętu. Co wywołało protest środowiska stomików? Jest internetowa petycja

Sprzeciw w tej sprawie wywołało opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w lipcu tego roku rozporządzenie, zmieniające wcześniejsze zapisy w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w przypadku stomików dla nich niekorzystne. - Na chwilę obecną obowiązują limity wartościowe, które nie były rewaloryzowane od 2003 roku! Od dawna informujemy MZ że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ciągle ten status. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety raz na dwa dni a w najlepszym wypadku raz dziennie! - nie kryje oburzenia Agnieszka Siedlarska z Fundacji STOMALIFE. - Tymczasem MZ opublikowało projekt ustawy, która wprawdzie diametralnie zmienia sposób refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, ale w sposób bardzo dla osób z wyłonioną stomią niekorzystny. Jeżeli ustawa wejdzie w życie zgodnie z propozycjami doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje wycofanie się stomików z życia społecznego i zawodowego. To o co Fundacja i sami stomicy walczą od lat, czyli szansa na godne życie, obróci się w proch!