Stłuczka na alei Ofiar Terroryzmu 11 Września. Volkswagen zderzył się z ciężarówką ZDJĘCIA

Ok. godz. 8.30 kierująca vlokswagenem golfem jechała al. Ofiar Terroryzmu 11 Września w kierunku ul. Tomaszowskiej.

- 62-latka postanowiła zmienić pas ruchu, ale nie upewniła się, czy wykonanie manewru jest bezpieczne i czy wybrany przez nią pas ruchu jest pusty - mówi mł. asp. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Akurat pasem, na który chciała wjechać, nadjechała ciężarówka DAF, którą kierował 44-letni mężczyzna. Samochody zderzyły się.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzenia pojazdów także były niewielkie. Sprawczyni została jednak surowo ukarana.

Policjanci wręczyli jej mandat na kwotę 450 złotych oraz 6 punktów karnych.

Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia.

Do poważnego wypadku doszło 29 listopada (poniedziałek) o godz. 22.30 na skrzyżowaniu ulic Milionowej i Kilińskiego. 30-letni kierowca renault megane jechał ul. Milionową od ul. Piotrkowskiej do ul. Łęczyckiej. Na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mercedesowi sprinterowi, który jechał ul. Kilińskiego od ul. Senatorskiej. 54-letni kierowca busa stracił panowanie nad samochodem i uderzył w kamienicę. Mercedesem podróżowało pięć osób, wszystkie trafiły do szpitala (trzy kobiety, dwóch mężczyzn). Decyzją prokuratora 30-latek został zatrzymany i zostanie przesłuchany. Policjanci będą też analizować nagranie z monitoringu.