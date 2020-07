Początek meczu, który poprowadzi sędzia Tomasz Lewandowski z Piotrkowa Trybunalskiego, zaplanowano na godz. 18. Kibice, którzy przyjdą na to spotkanie zobaczą w barwach ŁKS piłkarzy z kadry jeszcze ekstraklasowej drużyny. - Do Warty pojadą Piotr Tazbir, Tomasz Górecki oraz bramkarz Aleksander Bobek - mówi trener Paweł Drechsler, który jest w sztabie szkoleniowym ŁKS II. - Niewykluczone, że na boisko wyjdą także Mieszko Lorenc oraz Artur Sójka.

W drużynie gości powinien pojawić się także doświadczony Aleksander Ślęzak, który przyszedł niedawno do ŁKS z RKSRadomsko, a w przeszłości był kapitanem pierwszej drużyny z alei Unii 2. Szansę debiutu w Jutrzence dostać może za to czterech nowych graczy, którzy przyszli do Warty. To bramkarz Wiktor Wojciechowski (SEMP Ursynów), CyprianLewandowski (KEEZA Termy Ner Poddębice), Patryk Ręcicki oraz Paweł Dryja (obaj UKSSMS Łódź). Na boisku może się również pojawić Dominik Młotkiewicz, który wrócił z wypożyczenia do Piasta Błaszki. - Niestety, nie będzie grał najlepszy ostatnio nasz zawodnik Dominik Młotkiewicz - mówi Hubert Kamola, członek zarządu Jutrzenki. - Pauzuje za żółte kartki.

Dodajmy,że pierwotnie mecz powinien być rozegrany w najbliższą sobotę (18 lipca). tego dnia jednak podstawowy piłkarz “Juve” Sylwester Pawlak zawiera związek małżeński. Zwycięzca meczu w Warcie spotka się w półfinale na wyjeździe, z lepszym w spotkaniu Widzew II Łódź - Pelikan Łowicz. To spotkanie ma być rozegrane w tę sobotę (11) Ponadto 18 lipca RKSRadomsko spotka się z obrońcą trofeum, czyli Unią Skierniewice (17), natomiast Warta Sieradz z Polonią Piotrków Trybunalski (17). Półfinaliści otrzymają od Łódzkiego Związku Piłki Nożnej po 5 tys. zł. Mecze tego szczebla mają być rozegrane 29 lipca(środa). Za to na 5 sierpnia (środa) zaplanowano mecz finałowy w Sieradzu lub Kutnie. Triumfator otrzyma 40 tys. zł od PZPN i awansuje na szczebel ogólnopolski. Pokonany dostanie 10 tys. od ŁZPN. ą