Stara i nowa matura - komentuje dr Sylwia Dęga-Frątczak (część 2)

Dzieła pochodzące z epoki zwanej antykiem, choć tak odległe, mogą okazać się dla Was przysłowiowym „asem w rękawie”. I znów okazuje się, że z jednej strony młodzież nie lubi tej epoki, a z drugiej strony, często przywołuje antyczne tytuły, tworząc na ich podstawie argumenty w swoich rozprawkach maturalnych. Zapytacie: dlaczego? Bo już w szkołach podstawowych czy gimnazjalnych poznaliście wybrane mity starożytnej Grecji czy Rzymu, treść ksiąg Biblii itp. utwory. Tak, antyk określa dwie starożytne cywilizacje – grecką i rzymską. Przez lata pracy w komisjach egzaminacyjnych zauważam, że młodzież nie radzi sobie z nazwą tej epoki. Epoka ta określana jest za pomocą dwóch terminów, które są używane wymiennie. Kochani, zapamiętajcie raz na zawsze – świat starożytnych Greków i Rzymian możemy nazywać starożytnością klasyczną oraz antykiem (z jęz. łac. antiquus oznacza „dawny”). Trudne zjawiska i zagadnienia zawsze tłumaczę swoim uczniom obrazowo: rysuję na tablicy dwie ogromne kolumny i podkreślam, że tę epokę podtrzymują/ tworzą dwa potężne filary, takie właśnie kolumny – jeden filar to dzieła starożytnych Greków i Rzymian (ogromne dwie cywilizacje, miasta-państwa (Ateny, Rzym)), a drugi to Biblia (głównie skupiona wokół Jerozolimy). Tym szerokim terminem, jakim jest nazwa starożytność, określa się dzieła powstałe od kultury minojskiej przez okres archaiczny, klasyczny, hellenistyczny, aż po rzymski. Jeśli chodzi o Biblię, która składa się ze Starego i Nowego Testamentu, sięga XIII w. p.n.e., przez Narodziny Chrystusa, od którego zaczyna się nasza era, aż po 96 r. n.e., i w przeciwieństwie do kultury skupionej wokół Grecji i Rzymu, oparta jest na monoteizmie (wiara w istnienie jednego Boga) wypierając politeizm (wielobóstwo). Tyle teorii. A teraz praktyka. W arkuszach na pisemnym egzaminie z języka polskiego możemy spotkać mity – częściej jednak greckie, niż rzymskie, dzieła antycznego tragika Sofoklesa („Król Edyp”, „Antygona”), fragmenty „Iliady” lub „Odysei” Homera, poezję Tyrteusza, Safony (pierwszej poetki), Anakreonta. I to wszystko z Greków. Starożytny Rzym to głównie Horacy i jego ody oraz pieśni, fragmenty eposu Wergiliusza czy traktatu Cycerona. Jakie już były tematy z powtarzanej epoki? Oto parę przykładów (fragmenty tematów pochodzą z materiałów WSiP, Wyd. Szkolnego OMEGA czy oficjalnej strony CKE dla piszących w Formule 2015 – tzw. „starej” maturze):