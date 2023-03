Stal trenera Myśliwca walczy o baraże. W niedzielę gra z ŁKS

Drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala zmierzy się na stadionie przy alei Unii 2 z rzeszowską Stalą, która w poprzedniej kolejce zgarnęła komplet punktów wygrywając z Chojniczanką Chojnice 3:1 (2:0). Była to druga wiosenna wygrana rzeszowian, bo wcześniej pokonali Puszczę Niepołomice 1:0 (1:o), mającą na rozkładzie ełkaesiaków, których pokonała 1:0 (1:0). Stalówka ma na koncie 32 punkty i zajmuje ósme miejsce w pierwszoligowym rankingu. Liderujący ŁKS zgromadził 12 „oczek” więcej i jest liderem pierwszoligowej tabeli. Wyprzedza o dwa punkty rewelacyjnego beniaminka Ruch Chorzów i o pięć spadkowicza z elity Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Rzeszowianie nieszczególnie radzą sobie na boiskach rywali - wygrali zaledwie dwa spotkania, cztery zremisowali i pięciokrotne musieli przełknąć gorycz porażki. Na wyjeździe strzelili 10 goli, a stracili 14.

Najskuteczniejszym graczem Stali jest Serb Andreja Prokić. 33-latek ma na koncie 49 meczów w ekstraklasie - 20 w GKSBełchatów i 29 w StaliMielec. W trwającym obecnie sezonie strzelił już siedem goli i jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Wiosną dwa razy trafił do bramki rywali. Pięć goli ma na swoim koncie Damian Michalik. W kadrze Stali jest także Patryk Małecki, którego kibicom futbolu przedstawiać specjalnie nie trzeba. To były reprezentant Polski, który w latach 2009 - 2011 wystąpił w ośmiu meczach Biało-Czerwonych. Ba, w 2009 roku uznany został wygrał plebiscyt specjalistycznego tygodnika Piłka Nożna. Uznany został Odkryciem Roku. Z Wisłą Kraków trzykrotnie sięgał po mistrzostwo naszego kraju, a ze Spartakiem Trnava po Puchar Słowacji. Do Stali przyszedł z sosnowieckiego Zagłębia przed sezonem 2021/2022. Piłkarz słynie z trudnego charakteru, a wiosną pojawił się na boisku tylko w jednym meczu. Pewne miejsce w składzie ma natomiast były widzewiak Andrzej Poczobut, który strzelił już w tym sezonie cztery gole. Gra tam także Marcel Kotwica, to z kolei były piłkarz UKSSMS Łódź oraz ŁKS. Trenerem rzeszowian jest z kolei Daniel Myśliwiec, poprzednio pracujący w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. To właśnie dobra robota, którą tu wykonał sprawiła, że wylądował na zapleczu ekstraklasy. Sternicy klubu ufają mu i nie ma w Stali nerwowych ruchów. Nikt też w klubie nie ukrywa, że celem drużyny z Rzeszowa, która jest przecież beniaminkiem I ligi, są baraże o ekstraklasę.