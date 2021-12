Stal Niewiadów jest mistrzem jesieni i wiosną zapowiada walkę o awans do IVligi

Dodajmy, że jesienią 2009 roku Stal grała w grupie pierwszej III ligi, ale przed rundą wiosenną wycofała się z rywalizacji.Na półmetku trwającego obecnie sezonu drużyna prowadzona przez trenera Karola Jakubczyka ma aż 10 punktów przewagi nad wiceliderem grupy drugiej Keeza Klasy Okręgowej GKSII Bełchatów, z którym przegrał mecz 0:4. Była to jedyna ligowa porażka bełchatowian.

Jesienią zespół wygrał aż 14 meczów, ani raz nie zremisował. - Jesteśmy zadowoleni z jesiennych występów drużyny - mówi prezes Stali Radosław Biedrzycki. - Przed sezonem nie zakładaliśmy walki o awans do czwartej ligi. Jesteśmy jednak na półmetku liderem tabeli i podejmujemy rękawicę. Będziemy w rundzie rewanżowej walczyć o awans, trudno zresztą żeby było inaczej, bo promocja do wyższej ligi jest realna.

- Pierwsza część sezonu pokazała, że mamy dobra drużynę i nie ma sensu robić rewolucji kadrowej - wtrąca Marcin Duzik, rzecznik prasowy klubu. - Żaden z piłkarzy grających u nas nie wspomina o chęci zmiany barw klubowych. Z wypożyczenia do czwartoligowego Skalnika Sulejów wraca Piotr Gulej. Treningi po wyleczeniu kontuzji wznawia natomiast Marcin Kotynia.

Liderem Stali w jesiennych potyczkach był łowca goli Mateusz Białek, który w meczach o punkty pokonał bramkarzy drużyn przeciwnych aż 26 razy. Dało mu to tytuł króla strzelców rundy jesiennej grupy drugiej Keeza Klasy Okręgowej. Piłkarz jest wiceliderem wszystkich czterech grup tej ligi województwa łódzkiego. Przewodzi Jakub Perek z Jutrzenki Drzewce, który ma na koncie 27 bramek w meczach grupy czwartej. 10 goli dla Stali strzelił kapitan tej drużyny Robert Świątnicki.

Przygotowania do wiosennych potyczek szkoleniowiec niewiadowian zaplanował na 10 stycznia. Drużyna ma w planach rozegranie aż ośmiu spotkań sparingowych z solidnymi rywalami. 22 stycznia zmierzy się z mistrzem jesieni grupy pierwszej Keeza Klasy Okręgowej GKSKsawerów, a tydzień później z czwartoligowym Orkanem Buczek. Na 5 lutego zaplanowano potyczkę z Jutrzenką Drzewce, która jest liderem tabeli grupy czwartej Keeza Klasy Okręgowej, a na 12 z GLKSWołucza (grupa czwarta Keeza Klasy Okręgowej).Na 19 lutego zaplanowano starcie z trzeciligowcami z Lechii Tomaszów Mazowiecki, a na 26 z czwartoligowym Orłem Nieborów. W marcu mecze z Mazovią Rawa Mazowiecka (grupa czwarta Keeza Klasy Okręgowej) oraz czwartoligowym KSParadyż. Pierwsze spotkanie 5, a drugie 12 marca.

- Nie byłoby sukcesów, gdyby nie wsparcie finansowe ze strony Urzędu Gminy Ujazd - mówi Marcin Duzik. - Wójt Artur Pawlak oraz radni są nam niezwykle przychylni. Gmina inwestowała zresztą w mijającym roku w infrastrukturę sportową. Oddano do użytku pełnowymiarowe boisko w miejscowości Wykno. Jest także oświetlenie na naszym klubowym obiekcie. Wspomagają nas także lokalne firmy należące do Agnieszki Reszka oraz Łukasza Posiadało. ą