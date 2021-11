Średniowieczne tradycje winiarskie wskrzeszone w Uniejowie. Dojrzewa kolejny rocznik szlachetnego trunku ZDJĘCIA

Winiarska tradycja terenów, na których leży Uniejów sięga czasów średniowiecza – podkreśla uniejowski urząd. - Wiązało się to zapewne z faktem, że Uniejów był siedzibą biskupów, którzy chętnie zakładali własne winogrady zarówno dla celebry jak i dla stołu. W połowie XIV wieku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria – Skotnicki założył rozległe winnice w Uniejowie nad Wartą i zobowiązał swoich następców, aby dawali stamtąd corocznie dwie beczki wina do użytku kapituły gnieźnieńskiej. Winnice te zostały znacznie rozszerzone za rządów arcybiskupa Wincentego Kota, a dokument z 1441 roku gwarantuje Kościołowi Gnieźnieńskiemu po wieczne czasy dalsze cztery beczki z każdego winobrania. W tym nadwarciańskim miasteczku uprawy winorośli utrzymały się do XIX wieku. Pewnie nie były one już tak rozległe jak dawniej, gdyż proboszcz uniejowski posyłał wówczas do Gniezna zaledwie jeden antałek wina rocznie.