Spycimierskie kwietne dywany zawitały do... Meksyku ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta w Uniejowie, delegacja ze Spycimierza gościła za Oceanem na uroczystości ku czci Michała Archanioła. Gmina Uniejów oraz Stowarzyszenie Spycimierskie Boże Ciało zostało zaproszone do niewielkiego, meksykańskiego miasta Uriangato na kolejną edycję międzynarodowych spotkań twórców artystycznych dywanów ulicznych. - Wspomniane miasteczko, położone w malowniczym regionie Guanajuato, co roku staje się miejscem spotkań wielu artystów, turystów, a przede wszystkim pielgrzymów i wiernych, chcących wziąć udział w tym niezwykle barwnym przedsięwzięciu. Meksykański festiwal będący główną częścią obchodów święta Michała Archanioła – patrona miasta, składa się z uroczystej mszy świętej, po której cudami słynąca figura świętego Archanioła, obwożona jest ulicami miasta. I to właśnie ze wspomnianą procesją łączy się piękny zwyczaj układania kwietnych i kolorowych dywanów na trasie całej miejskiej wędrówki patrona Uriangato. W tym roku w Meksyku pojawiły się delegacje z: Nikaragui, Gwatemali, San Salwador, Kolumbii, Panamy, Hiszpanii, Brazylii, Ekwadoru, Argentyny, Włoch oraz po raz pierwszy Polski.