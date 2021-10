Sprawa Amber Gold. Prokuratura chce, by Katarzyna P. wróciła za kraty. Zażalenie na uchylenie aresztu współtwórczyni Amber Gold OPRAC.: Jacek Wierciński

Wypuszczona na wolność w ubiegłym tygodniu, po 9 latach za kratami Katarzyna P. 3 razy w tygodniu ma zgłaszać się do policyjnego komisariatu, nie może opuszczać miejsca pobytu bez zgody organu prowadzącego postępowanie i ma zakaz kontaktowania się ze współoskarżonymi oraz świadkami. Jednak prokuratura uważa, że kobieta, uznana za współwinną afery Amber Gold, powinna wrócić za kraty. „Brak jest przesłanek do stwierdzenia, że Katarzyna P. jest jedyną osobą zdolną do opieki nad swoją matką i małoletnim synem” - uważają śledczy.