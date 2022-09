Spotkanie z niedźwiedziem. Co robić? Tatrzański Park Narodowy przypomina zasady bezpieczeństwa na szlaku

Niedźwiedzie zapuszczają się coraz śmielej na turystyczne szlaki i w pobliże ludzkich siedzib. Szukają pokarmu przed zimowym snem. Jak zapobiec spotkaniu oko w oko z niedźwiedziem i co zrobić, gdy już do niego dojdzie? TPN podpowiada.

Coraz częściej dochodzi do spotkań z niedźwiedziami na szlakach turystycznych. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego radzą, co robić w razie spotkania z niedźwiedziem, i jak się zachowywać, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zetknięcia z tym dużym zwierzęciem w lesie, górach lub nawet tuż pod własnym śmietnikiem.

Spotkanie z niedźwiedziem? Jesienią całkiem prawdopodobne

Jesienią niedźwiedzie zwiększają aktywność. Poszukują pożywienia, by zapewnić sobie zapasy tłuszczu na zimowy sen. Musi im go wystarczyć na pięć miesięcy – niedźwiedzie przesypiają w gawrach okres od listopada do marca. We wrześniu i październiku niedźwiedzie zapuszczają się wyjątkowo blisko turystycznych szlaków i ludzkich siedzib, licząc na zdobycie pokarmu. Szukają odpadków, a także opadłych z drzew owoców. W tym okresie turyści i grzybiarze powinni mieć się na baczności i wiedzieć, jak należy się zachować w razie spotkania z niedźwiedziem na szlaku. Czytaj też: Lawina 2022/23: aktualny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, Karkonoszach, Beskidach i Bieszczadach, komunikaty GOPR i TOPR

Jak rozpoznać, że niedźwiedź jest blisko?

Nadleśnictwo Baligród opublikowało ciekawy post na Facebooku ze zdjęciem ukazującym pień jodły z oderwaną korą. Taki widok to ważna wskazówka, że w pobliżu mogą żyć niedźwiedzie. Zwierzęta te wiosną i latem odrywają korę z jodeł, by dostać się do słodkiego łyka. Należy zachować ostrożność, jeśli napotkamy w lesie podobnie zraniony pień.

Spotkanie z niedźwiedziem - jak mu zapobiec?