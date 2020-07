Sposoby na ślimaki. Podpowiadamy, jak się ich pozbyć z ogrodu

Ślimaki to jedne z najbardziej uciążliwych stworzeń, jakie mogą opanować nasz ogród. W szczególności ślimaki nagie (bezskorupowe), bo wiele ich gatunków jest w Polsce obcych i nie mają naturalnych wrogów. Nieco inaczej wygląda sprawa ze ślimakami, które mają skorupki – są one mniej groźne dla roślin, za to chętnie zjadane przez ptaki i jeże, spełniają też określoną rolę w środowisku. Warto wiedzieć, że wrogiem ślimaków są także niektóre chrząszcze. Niestety jeśli ślimaków jest dużo, trzeba nastawić się na długą walkę. Nie ma jednego „cudownego” sposobu, raczej trzeba sięgać po różne sposoby i metody. Szczególnie ważna jest prewencja i systemowe „zniechęcenie” ślimaków do naszego ogrodu. Oto, jak się pozbyć ślimaków z ogrodu.

Capri23auto (Pixabay.com)