Sportowiec Roku 2021. Pasjonująca rywalizacja w powiatach. Oto zwycięzcy. Można tutaj głosować w finałach wojewódzkich

Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu trwał do 21 grudnia 2021 r. do godz. 21:00. Awans do II etapu - finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskali zwycięzcy - jeden kandydat w każdym z miast i powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci zachowują głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.

Drugi etap - wojewódzki finał plebiscytu potrwa od 22 grudnia 2021 r. od godziny 12:00 do 30 grudnia 2021 r. do godz. 21:00.

Zapraszamy do głosowania na swoich kandydatów. Każdy może znaleźć się wśród laureatów i odebrać nagrody w towarzystwie mistrzów olimpijskich i świata na uroczystej gali zorganizowanej przez redakcję Dziennika Łódzkiego. W tym roku organizujemy plebiscyt po raz 51. Na początku 2022 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie. Zaproszenie na galę w Łodzi otrzymają wszyscy laureaci w każdej kategorii z każdego miasta i powiatu. Po wręczeniu nagród we wszystkich województwach odbędzie się ogólnopolska gala plebiscytu w Warszawie, na którą zostaną zaproszeni zwycięzcy finałów wojewódzkich w każdej kategorii z każdego regionu.

Partnerem tegorocznej edycji akcji jest Krajowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia swojego istnienia.