Spór o Kolej Dużych Prędkości w gminie Błaszki. Doszło do spotkania stron. Sprzeciw mieszkańców i gminy trwa ZDJĘCIA

Przypomnijmy, ostry spór dotyczy kolejnej fazy inwestycji zaplanowanej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, którą jest budowa nitki Kolei Dużych Prędkości z Sieradza do Poznania. Ogłaszając na przełomie sierpnia i września społeczne konsultacje przedstawiono cztery warianty przebiegu trasy. Jeden z nich – jak zapowiadano wcześniej – poprowadzono w linii obecnej trasy kolejowej, ale z modyfikacjami. Mieszkańców gminy Błaszek na całego wzburzyło, gdy zobaczyli trzy pozostałe warianty poprowadzone na południe od Błaszek. Bo te przebiegają wprost przez kilka miejscowości nie mówiąc o tym, że przedstawiono je w ostatniej chwili. W proteście sprzeciwiający się KDP zorganizowali wielki protest blokując nie tylko drogę krajową przebiegającą przez Błaszki, ale i konsultacje nie wpuszczając przedstawicieli CPK na salę, gdzie miały się odbyć.

Po niespełna miesiącu, we wtorkowy wieczór w Centrum Kultury w Błaszkach doszło do spotkania informacyjnego poświęconego budowie KDP i to z udziałem protestujących. - To nie jest żaden krok w tył – zastrzega protestujący w sprawie mieszkaniec gminy Błaszki Mikołaj Dorożała, któremu linię w południowym wariancie zaprojektowano 100 metrów od jego działki. - Ale nie jest też i tak, że jesteśmy w tej sprawie zabetonowani i okopani. Blokada była wyrazem dezaprobaty i sprzeciwu wobec formy tych tak zwanych konsultacji i utraty podmiotowości w tej dyskusji, bo czuliśmy się absolutnie niewysłuchani. Więc dzisiaj jesteśmy i mamy konkretne pytania jak chociażby odnośnie ankiety, w której nie przewidziano możliwości opowiedzenia się przeciwko wszystkim wariantom.