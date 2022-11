Spędziła noc z obcym mężczyzną w pociągu PKP! Posłanka z Kutna Paulina Matysiak napisała w tej sprawie interpelację

Interpelację na temat wagonów sypialnych w PKP Intercity złożyła pod koniec października Paulina Matysiak, posłanka Lewicy Razem z Kutna. Zgłosiła się do niej pasażerka kobiecego przedziału sypialnego pociągu relacji Kraków- Gdańsk, którą w nocy spotkała przykra niespodzianka.

„W czasie podróży, kiedy spała, do jej przedziału dokwaterowano dodatkowe osoby, w tym mężczyznę, na którego obecność pasażerka nie wyraziła zgody. (…) Od konduktora dowiedziała się, że nie jest to jednostkowy przypadek i często zdarza się, że do przedziałów damskich, dokwaterowywani są mężczyźni ” – pisze w interpelacji posłanka.