Sparingi drużyn III i IV ligi. Remis w meczu beniaminków

Beniaminek III ligi KSKutno zmierzył się w Kaliszu z tamtejszym KKS, drugoligowym nowicjuszem. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 (0:1). Gole: Damian Ślesicki - Dawid Sarafiński.

W zespole z Kutna wystąpił wychowanek ŁKS Łódź Dawid Sarafiński. Poprzedni sezon piłkarz spędził w czwartoligowej Pogoni Zduńska Wola, ale grał także w Górniku Łęczyca i Sokole Aleksandrów. Jeszcze w sezonie 2016/2017 był podstawowym piłkarzem trzecioligowego wówczas ŁKS Łódź. Wystąpił wtedy w 25 meczach ligowych, w których strzelił trzy gole. Zawodnikiem KS jest już Adrian Marcioch, poprzednio Lechia Tomaszów Mazowiecki. Jeśli jesteśmy już przy drużynie z Tomaszowa, to rozbiła w Piotrkowie solidną przecież czwartoligową Polonię aż 0:5 (0:5). Gole: Maciej Radaszkiewicz 2, Kamil Szymczak, Jakub Żyżnowski oraz Bartłomiej Cieślik (rzut karny). RKS Radomsko wygrał z kolei wyjazdowe spotkanie z czwartoligowcami z Omegi Kleszczów 3:0 (1:0). Bramki dla drużyny prowadzonej przez trenera Dominik Bednarczyka zdobyli: Rafał Babul, Krystian Kolasa, Jakub Rozwandowicz. RKS przedłużył tymczasem umowy z dziewięcioma piłkarzami. Są to: Krystian Krupa, Jakub Porzeżyński, Adam Saktura, Łukasz Bocian, Krystian Kolasa, Patryk Woźniak, Daniel Kraska, Damian Siewiera oraz Nataniel Balcerzyk. Nie grali piłkarze Sokoła Aleksandrów, ale w drużynie sporo się dzieje. Z zespołem rozstał się Bartłomiej Sobczak, który został wypożyczony do Pogoni Zduńska Wola. Jakub Kowalski będzie grał w trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Unia Skierniewice pokonała w Sulejówku czwartoligową Victorię 5:3 (2:2). Gole dla Unii: Robert Kowalczyk 2, Marcin Pieńkowski, Lucas, Hubert Berłowski. Strzelc dwóch goli grał ostatnio w Liderze Włoclawek. za toBrazylijczyk Lucas przyszedł z Widzewa. Klub ze Skierniewic sfinalizował transfer Damiana Makucha, który grał ostatnio w Lechu Poznań, ale w drużynie rezerw. Jest wychowankiem Widoku Skierniewice.

Grali także czwartoligowcy. MKP-Boruta Zgierz uległ Liderowi Włocławek (IVliga kujawsko-pomorska) 0:2 (0:1). Pogoń Zduńska Wola zremisowała w Uniejowie z miejscowym MGLKS 1:1 (0:1). Gole: Piotr Matusiak - KamilBartos.

Orkan Buczek pokonał Skalnika Sulejów 3:2 (1:1). Gole: Dominik Cukiernik, Norbert Dregier, Daniel Potakowski - Łukasz Smolarczyk, Dariusz Dutkiewicz. ą