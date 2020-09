Sparing i mecz w Buczku zamiast derbów z Widzewem

Nie znaczy to jednak, że piłkarze ŁKS Łódź, którzy znakomicie rozpoczęli nowy sezon, bo od wygranej w Opolu z Odrą aż 4:0 (2:0) i wspólnie z innym spadkowiczem z PKOEkstraklasy Arką Gdynia są liderem pierwszoligowej tabeli, będą mieli wolny weekend. Nic z tych rzeczy. W piątek drużynę trenera Wojciecha Stawowego czeka mecz sparingowy z Radomiakiem Radom. Spotkanie na alei Unii 2 powinno rozpocząć się o godz. 18.Radomianie prowadzeni przez trenera Dariusza Banasika, tak jak i ŁKS, znakomicie rozpoczęli sezon. Wygrali w minioną sobotę na boisku w Pruszkowie z Widzewem Łódź 4:1 (0:1). W drugiej kolejce mieli się spotkać w Głogowie z Chrobrym, ale spotkanie zostało przełożone na 16 września. To dlatego, że Karol Bieszczad z Głogowa powołany został do kadry narodowej do lat 19. Działacze Chrobrego mogli więc skorzystać z prawa przełożenia meczu na inny termin i z tego skorzystali. W zespole z Radomia nie wystąpi dwóch kontuzjowanych piłkarzy. Mowa o Patryku Mikicie oraz Jakubie Nowakowski. - Będziemy za to testować nowych piłkarzy - nie ukrywa szkoleniowiec Radomiaka. - Ilu ich będzie?To wszystko wyjaśni się we wtorek, najpóźniej w środę.Z naszych informacji wynika, że mogą to być Aleksander Waniek i Bartłomiej Ciepiela - obaj z Legii Warszawa.

Niewykluczone, że w ŁKS także pojawią się zawodnicy na testach. Za to w sobotę duża grupa ełkaesiaków z kadry pierwszej drużyny zaprezentuje się kibicom w Buczku. O godzinie 17 rozpocznie się na tamtejszym obiekcie hitowy mecz ósmej kolejkiIV ligi. Miejscowy Orkan spotka się z ŁKS II. Obie drużyny nie przegrały w tym sezonie meczu, z tym że łodzianie wygrali wszystkie siedem spotkań, natomiast podopieczni Marcina Zimocha triumfowali pięciokrotnie, a dwa mecze zremisowali. W każdym razie szykuje się w Buczku prawdziwe piłkarskie święto. - U nas na mecze chodzi zazwyczaj od 400 do 500 ludzi - mówi Andrzej Lotczyk, wiceprezes Orkana. - Tym razem będzie o wiele więcej, bo ŁKS to ŁKS i nieważne, że rezerwowym, to jednak firma. Tu ludzie żyją piłką, mecze Orkana to święto. Przychodzą całe rodziny. Nie bez znaczenia jest i to, że nie ma biletów.

Andrzej Lotczyk nie chce wskazywać faworyta meczu. - Postawimy im się jednak - mówi. - Mamy teraz naprawdę dobrą drużynę, no i gramy u siebie. ą