Spaleni Słońcem z kiermaszem winyli i CD. W nadchodzący weekend będziecie mogli znaleźć muzyczne perełki na OFFie

Pierwsza niedziela września przyniesie wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich melomanów i kolekcjonerów płyt. W cocktail barze Spaleni Słońcem, mieszczącym się przy ul. Franklina D. Roosevelta 10, odbędzie się kiermasz płyt winylowych i CD . To wydarzenie skierowane do miłośników muzyki w jej najczystszej, analogowej formie. Spaleni Słońcem, miejsce znane z klimatycznego wnętrza i przyjaznej atmosfery, stanie się przestrzenią pełną dźwięków, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – od klasyki po najnowsze wydania.

Na kiermaszu dostępne będą płyty z różnych gatunków muzycznych – od rocka, przez jazz, po muzykę elektroniczną. Organizatorzy zadbali o to, by oferta była różnorodna i zadowoliła nawet najbardziej wymagających słuchaczy. To nie tylko okazja do zakupów, ale także do wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami muzyki.