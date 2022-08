Spadają ceny paliw na łódzkich stacjach. Wróciła „szóstka z przodu”

– Skala obniżek w ciągu ostatniego tygodnia - zaobserwowana na stacjach w Polsce - to od 30 do 50 gr na litrze – mówi Urszula Cieślak, analityk z łódzkiego biura maklerskiego Reflex. – Cena ropy Brent spadła przez tydzień o ok. 10 dol. za baryłkę i jest na poziomie bliskim poziomów sprzed wybuchu wojny za wschodnią granicą. To jeszcze nie koniec obniżek na stacjach – zapowiada ekspert.

Za litr PB95 - w piątek rano - zapłacić musieliśmy średnio ok. 6,85 zł. Tydzień temu cena ta wynosiła ok. 7,20 zł. Spadła też cena za litr ON. Wynosi ona ok. 7,15 zł za litr przy cenach rzędu 7,45 zł tydzień wcześniej. Cena za litr autogazu jest natomiast stabilna i nadal wynosi ok. 3,15 zł. Jak mówią eksperci, powodem niższych cen paliw jest ustabilizowanie się złotówki oraz spadek cen ropy na światowym rynku .

W piątkowy poranek na stacji Orlen przy ul. Św. Teresy za litr PB95 zapłacić musieliśmy 6,84 zł, a za litr ON - 7,15 zł. Identyczne ceny odnotowaliśmy na stacji BP przy skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej z al. Włókniarzy oraz na stacji Shell nieopodal ul. Konstantynowskiej. Nieco drożej było na stacji Circle K przy ul. Aleksandrowskiej - 6,96 zł za PB95 i 7,20 zł za ON. Na stacji Moya przy al. Jana Pawła II wyświetlacz wskazywał natomiast 6,85 zł za PB95 i 7,16 zł za ON. Ceny za litr LPG w Łodzi to od 3,08 zł na małych, prywatnych stacjach do 3,20 zł na koncernowych.

Warto również pamiętać, że niektóre sieci stacji benzynowych przygotowały letnie promocje wakacyjne - rzędu 30 gr na litrze. Oznacza to, że w Łodzi można zatankować litr benzyny za 6,55 zł, a ON za 6,85 zł. Aby skorzystać z promocji należy dołączyć do programów lojalnościowych, które koncerny oferują swoim klientom. Można to też zrobić rejestrując się w oficjalnych aplikacjach na telefon.