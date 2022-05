Solina: kolejka gondolowa, wieża widokowa i inne atrakcje już na wakacje 2022. Zdjęcia i nagrania z Soliny już teraz robią wrażenie Emil Hoff

Już w lipcu 2022 ma zostać otwarta kolejka gondolowa w Solinie. To najnowocześniejsza kolejka linowa w Polsce, a z jej wagoników rozciągać się będzie zapierający dech w piersiach widok. Kolejce w Solinie towarzyszyć dodatkowe atrakcje, w tym wieża widokowa z podniebną kawiarnią. Już teraz warto obejrzeć zdjęcia i filmy z Soliny. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 Zuluanonymous, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Solina w Bieszczadach już niedługo wzbogaci się o niezwykłe atrakcje. Kolejka gondolowa to nie wszystko, na turystów czeka też wieża widokowa z zewnętrznym skywalkiem, podniebna kawiarnia i karczma z kuchnią regionalną. Nowe atrakcje Soliny mają zostać udostępnione na wakacje 2022. Póki co zapraszamy do obejrzenia zdjęć i nagrań, ukazujących niezwykłą kolejkę i piękne widoki z wieży na Górze Jawor.