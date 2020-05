Sokół Ostróda awansował do II ligi

Działacze W-MZPN, który prowadził rozgrywki grupy pierwszej w sezonie 2019/2020 zadecydowali, że do II ligi awansuje Sokół Ostróda, który w 18 rozegranych meczach zgromadził 37 punktów i o jeden wyprzedza w tabeli Legię II Warszawa. Obie drużynie nie zmierzyły się w rundzie jesiennej. Spotkanie, które miało się odbyć w Ostródzie przełożono na rundę wiosenną. „Zarząd na dzień dzisiejszy nie mógł podjąć innej decyzji niż zakończenie rozgrywek III ligi grupy 1, w szczególności ze względu na brak możliwości prawnej rozgrywania meczów III ligi - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu Zarządzu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. - Ponadto pragniemy nadmienić, że decyzje o zakończeniu rozgrywek w zeszłym tygodniu podjęły pozostałe Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące inne grupy III ligi”.

Działacze podjęli również decyzję, że żadna drużyna nie spada z grupy pierwszej III ligi do ligi IV. Zdecydowano także, iż w sezonie 2020/2021, kiedy to rozgrywki prowadził będzie Łódzki Związek Piłki Nożnej, do grupy pierwszej dołączy czterech beniaminków, czyli KS Kutno (okręg łódzki), Jagiellonia II Białystok (podlaski), GKSWikielec (warmińsko-mazurski). Czwartym beniaminkiem będzie Radomiak II Radom (lider grupy północnej IV ligi mazowieckiej) lub jedna z trzech drużyn Radomiak IIRadom, MKSPiaseczno lub Błonianka Błonie. Wszystkie trzy drużyny grupy południowej IV ligi mazowieckiej mają po 32 punkty. Do 25 maja Mazowiecki Związek Piłki Nożnej powinien podjąć decyzję, która z tych ekip rozegra baraż z Drukarzem o awans do IV ligi. W poprzednich sezonach mistrzowie grupy północnej i południowej rozgrywali barażowy dwumecz. Może tym razem będzie to jedno spotkanie, albo działacze wymyślą jeszcze jakieś inne rozwiązanie? - Nie spodziewałem się innej decyzji - mówi Leszek Koźbiał, prezes Unii Skierniewice. - Drużyn trzecioligowych nie stać na dokończenie sezonu. Po pierwsze jak tu wysłać piłkarzy na dwutygodniową kwarantannę, skoro się uczą lub pracują? Za testy też nie zapłacimy, bo to duże pieniądze dla małych klubów. Nie ma co się napinać i na siłe grać. Krzywdę byśmy sobie zrobili.- Uważam, że boisko powinno decydować, a nie działacze - mówi z kolei Paweł Magdoń, dyrektor sportowy Lechii Tomaszów Mazowiecki. - PZPN jest bogaty i mógłby sfinansować testy piłkarzom. Jest jednak jak jest, wszystkie grupy tak sezon zakończyły. - O awansie powinien zadecydować mecz barażowy Sokoła z Legią II - mówi Dawid Kroczek, szkoleniowiec Sokoła Aleksandrów. - Decyzja jest niesprawiedliwa. My czujemy niedosyt, bo gdybyśmy nie zremisowali z Wasilkowem, dziś świętowalibyśmy awans do II ligi. ą