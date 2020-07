Sokół Aleksandrów bez lidera. Ciekawe transfery w RKS

Duże osłabienie Sokoła Aleksandrów. Wicemistrza grupy pierwszej III ligi minionego sezonu opuścił lider drużyny Bartłomiej Maćczak.

Strzelec 17 goli w meczach o trzecioligowe punkty w rundzie jesiennej przedwcześnie zakończonego sezonu 2019/2020 przeniósł się do beniaminka II ligi KKSKalisz. 22-letni wychowanek ChKS Łódź bronił wcześniej barw między innymi UKSSMS Łódź, Odry Opole, Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Drużyna z Aleksandrowa ma jeszcze wolne. - Ale w najbliższy poniedziałek startujemy z przygotowaniami - mówi Ireneusz Przybysz, kierownik Sokoła. - Myślę, że nikt z piłkarzy już od nas nie odejdzie za to na pierwszych zajęciach powinni pojawić sie kandydaci do gry w Sokole.

11 lipca (sobota) aleksandrowianie mają rozegrać w Strykowie mecz kontrolny z czwartoligowcami ze Zjednoczonych.Jeśli już jesteśmy przy drugoligowcu z Kalisza, to w sobotę (4 lipca) zmierzy się na swoim boisku z RKSRadomsko. Klub z Radomska dokonał ostatnio naprawdę ciekawych, jak na III ligę, transferów. Z pierwszoligowej Puszczy Niepołomice przyszedł Bartosz Widejko. W rundzie jesiennej minionego sezonu piłkarz wystąpił w 11 meczach o pierwszoligowe punkty. Przed przyjściem do Niepołomic występował w pierwszoligowym wówczas ŁKS Łódź i w sezonie 2018/2019 zaliczył siedem meczów w barwach klubu a alei Unii 2, w których strzelił dwa gole. Wcześniej występował natomiast w UKSSMS Łódź, Legii Warszawa (juniorzy i Młoda Ekstraklasa) oraz Wigrach Suwałki. Jest natomiast wychowankiem Orlika Reszel.

Radomszczanie pozyskali także Adriana Klepacza. To z kolei wychowanek łódzkiego Startu, który bronił ostatnio barw Lidera Włocławek (IV liga kujawsko-pomorska). Wcześniej grał natomiast w UKS SMS Łódź oraz Warcie Sieradz. Jak zapewniają w Radomsku nie jest to koniec transferów.

Treningi wznowiła za to Lechia Tomaszów Mazowiecki. Jak już wcześniej informowaliśmy z klubem rozstał się Daniel Mysliwiec. Szkoleniowiec wybrał stabilną finansowo i organizacyjnie Wólczankę Wólka Pełkińska. To także trzecioligowiec, ale występujący w grupie czwartej. Wraz z nim klub ten wybrali Jan Peda oraz Wiktor Bieniek. Do Polonii Piotrków Trybunalski przeniósł się Patryk Grejber. Z kolei Bartosz Snopczyński jest blisko przeprowadzki do Termaliki Nieciecza lub płockiej Wisły. Za nowymi pracodawcami rozglądają się natomiast Jacek Wuwer, Jakub Pawlik oraz Jakub Bartosiński. Jak informuje kierownik drużyny Ryszard Juda, na pierwszych zajęciach pojawiła się spora grupa kandydatów do gry w Lechii, lecz nie wiadomo, który z nich zostanie w Tomaszowie. Zajęcia poprowadził Hubert Błaszczak, który pracował poprzednio w KS Łomianki. W sobotę (4 lipca) tomaszowianie spotkają się na swoim boisku z czwartoligową Wartą Sieradz (11).

Na sobotę mecze sparingowe zaplanowali także dwaj inni trzecioligowcy. Pelikan Łowicz podejmuje czwartoligową Wisłę Płock (11). W zespole trenera Mykoły Dremluka próżno na razie szukać nowych piłkarzy. Do kadry włączeni zostali natomiast wyróżniający się młodzi piłkarze, którzy grali poprzednio w juniorach lub czwartoligowych rezerwach, które w nowym sezonie rywalizować będą w klasie okręgowej.

KS Kutno spotka się w Piotrkowie z solidną czwartoligową Polonią (11). ą