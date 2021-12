Smogowy List do sąsiada. Jest uniwersalna wersja pisma do wykorzystania w każdej z gmin przygotowana przez Sieradzki Alarm Smogowy ZDJĘCIA

Jak informowaliśmy wcześniej, akcja została zainicjowana pod hasłem „List do Sąsiada”, który w gotowej formie można pobrać od organizatorów. - Zauważyliśmy i poczuliśmy, że z Twojego komina często wydobywa się trujący dym. W związku z tym zakładamy, że nie wiesz zbyt wiele o fatalnym wpływie, jaki na Twoje i Nasze zdrowie wywiera spalanie odpadów węglowych, węgla, drewna oraz śmieci w domowych piecach. Zakładamy tak, bo jesteśmy przekonani, że gdybyś wiedział, to z pewnością nie robiłbyś tego nam, ani tym bardziej sobie – czytamy w treści listu-apelu. - Zanieczyszczenia powietrza w Polsce odpowiadają za ponad 40 tys. Przedwczesnych zgonów rocznie. Zanim powiesz, że to jedynie statystyka, zwróć uwagę, że na niej się nie kończy. Związki, które wypuszczasz z komina, paląc w pozaklasowym piecu i wrzucając do niego marne paliwo, odpowiadają także za zachorowania na astmę dziecięcą, za coraz częstsze alergie, za epidemię śmiertelnie groźnej postępującej obturacyjnej choroby płuc, za niespotykanie dużą liczbę nowotworów – również u dzieci, ale też po prostu za drapiące gardła i oczy, za powracające zapalenia górnych dróg oddechowych i za to, że zimą nie można w spokoju wyjść na spacer, co bardzo ogranicza nasz komfort życia.