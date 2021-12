Śmigłego-Rydza przy Wacława w Łodzi. Niebezpieczne zachowanie kierowców: wjeżdżają w al. Śmigłego-Rydza przez drogę dla rowerów

Po remoncie al. Śmigłego-Rydza na końcu ślepej do tej pory ulicy Wacława pojawił się asfalt dla rowerzystów. Korzystają z niego kierowcy, którzy niezgodnie z przepisami włączają się tu do ruchu.

Zgodnie z organizacją ruchu ul. Wacława jest ślepą uliczką. Kierowcy, którzy chcą dostać się z niej na al.Śmigłego-Rydza powinni pojechać aż do Przybyszewskiego lub Milionowej. Przed remontem była to konieczność, bo ul. Wacława kończyła się trawnikiem i słupkami.

Jednak w czasie remontu al.Śmigłego-Rydza na tym odcinku powstała droga rowerowa. Zdecydowano jednak, że ze względów bezpieczeństwa droga rowerowa musi omijać kościół św. Anny. To zaledwie 90-metrowy odcinek wzdłuż kościelnego muru, ale z bramy mogą wyjść wierni lub dzieci chodzące tu do przedszkola i żłobka. Na ten problem zwrócił uwagę ks. Piotr Turek, proboszcz parafii. Dodatkowo ze względów konserwatorskich przed wpisanym do rejestru zabytków kościołem zdecydowano się ułożyć granitowe płyty.