Śmiertelny wypadek przy pracy przy ul. Olechowskiej w Łodzi. Nie żyją dwaj mężczyźni. Prokuratura: doszło do błędu

- Na obecnym etapie jest jednak zbyt wcześnie by dokonywać oceny co do tego, czy dotyczył prac projektowych, czy etapu wykonawstwa. Jak dotychczas ustalono, inwestorem robót była firma z siedzibą w Pruszkowie, natomiast do wypadku doszło w czasie, gdy wykonywane były prace przez bydgoską firmę będącą podwykonawcą firmy realizującej inwestycję - informuje Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy na terenie budowy obecnych było pięciu pracowników podwykonawcy tj. operator koparki, kierownik budowy oraz trzech mężczyzn, którzy w czasie gdy doszło do osunięcia się ziemi znajdowali się na dnie wykopu. Dwaj z nich zostali całkowicie zasypani ziemią w konsekwencji czego ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn, który przysypany został jedynie częściowo, nie doznał poważniejszych obrażeń.

W poniedziałek prokurator, funkcjonariusze policji i biegli przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Obecni byli także przedstawiciele PIP i Nadzoru Budowlanego.