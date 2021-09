Śmiertelny wypadek na budowie w Łodzi. Podczas budowy kanału deszczowego zawalił się wykop. Pod ziemią zginęli dwaj robotnicy

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Ustalamy czy prace budowlane prowadzone były zgodnie z regułami sztuki, czy należycie zabezpieczono plac robót i czy spełnione zostały wszelkie wymogi w zakresie BHP. Wstępnie zasadne jest założenie, że doszło do błędu. Na obecnym etapie jest jednak zbyt wcześnie, by dokonywać oceny co do tego czy dotyczył prac projektowych, czy etapu wykonawstwa – wyjaśnia Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

I dodaje, że za nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego grozi do pięciu lat więzienia.