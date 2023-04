Śmierć w mieszkaniu na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Nie żyją 2 młode osoby. Ciało mężczyzny leżało w namiocie...

Nie żyje dwoje lokatorów mieszkania na ul. Piotrkowskiej

Po godz. 19 dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego wezwał do kamienicy przy ul. Piotrkowskiej łódzkich strażaków. Trzeba było otworzyć drzwi mieszkania na 3. piętrze, w którym od pewnego czasu mieszkała para Ukraińców. Po wejściu do środka okazało się, że... lokatorzy nie żyją. 31-letni mężczyzna leżał w namiocie (takim jak rozstawia się na plaży) rozłożonym na łóżku, a kobieta siedziała w fotelu.

Co zabiło 30-latków z ul. Piotrkowskiej

Stan zwłok wskazuje na to, że do śmierci musiało dojść przed kilkoma dniami. Ciała były nawet trudne do identyfikowania. Przybyli na miejsce policjanci znaleźli w lokalu paszporty lokatorów. W ocenie koronera przyczyna śmierci na tamten moment była nie do ustalenia. Konieczne zatem będzie wykonanie sekcji zwłok. Do końca niewykluczono, że 30-latków zabił tlenek węgla - choć nie stwierdzono jego obeności w mieszkaniu, to w jednym z pomieszczeń znajdował się ogrzewacz gazowy.