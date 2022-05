Smaki dzieciństwa z lat 90. Bransoletki z cukierków, krówki ciągutki i gumy kulki, czyli niezapomniane słodycze z młodości

- Oczywiście, żyjemy w czasach mocnej nostalgii, już całkiem młodzi jeszcze ludzie z sentymentem wspominają, co się działo dzieciństwie i to jest rozpoznane zjawisko socjologiczne. Na pewno najntisy (czasy transformacji - przyp. red.) są wyjątkowe, bo były w Polsce okresem przełomu, także kulinarnego - mówi Natalia Mętrak-Ruda, autorka bloga Przeszłość od kuchni i zawodowa tłumaczka. - Na pewno nieco trudniej z sentymentem wspominać wcześniejsze czasy niedoboru, niż okres, kiedy na półkach sklepowych wybuchła feeria barw zachodnich produktów, kiedy otwarto pierwszego McDonalds'a, kiedy wreszcie można było na co dzień pić colę i jeść ananasy. To nie jest, rzecz jasna, zjawisko jednoznaczne – dodaje. - Był to też okres, kiedy zasadniczo jadło się dość fatalnie, jeśli chodzi o walory zdrowotne, a promocja słodyczy konkurowała w prasie kobiecej z absurdalnymi dietami i promocją produktów "light" czy szejków mających zastąpić posiłki.