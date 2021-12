Słynne kwietnie dywany ze Spycimierza w gminie Uniejów na światowej liście UNESCO. Dzisiaj uroczystości ZDJĘCIA

Rekomendacja wpisu na listę 36 tradycji z całego świata, w tym także tradycji układania kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała, która jest kultywowana w Spycimierzu oraz 4 wsiach z województwa opolskiego: Olszowej, Zimnej Wódce, Zalesiu Śląskim i Kluczu, została wydana miesiąc temu. Komisja pozytywnie oceniła wniosek, umieściła go w gronie 5 najlepiej przygotowanych. Wniosek złożony przez Polskę został wyróżniony przez ekspertów UNESCO jako przykład wzorcowej współpracy z depozytariuszami.

- W Polsce najsłynniejsze dywany kwiatowe układane są co roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu, która należy do kilku najstarszych w Polsce i liczy ponad 900 lat – przybliża Urząd Miasta w Uniejowie. - Oprócz unikatowej tradycji, siłą Spycimierza są jego mieszkańcy, którzy przejawiają ogromną miłość do kwiatów. Niemal od zawsze były one wpisane w obchody Bożego Ciała. Kwiatowe kobierce wiążą się z dużym wysiłkiem i ogromnym zaangażowaniem całej, wielopokoleniowej wspólnoty parafialnej, która projektuje i usypuje dekoracje na szarych drogach codziennego użytku. Choć dla odwiedzających dywany są ucztą dla oka, dla mieszkańców parafii wydarzenie ma charakter przede wszystkim religijny.