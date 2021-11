Słynne kwietne spycimierskie dywany na światowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Jest rekomendacja ZDJĘCIA

- Czuję wielką dumę i satysfakcję, że nasza rodzima tradycja ma szansę stać się częścią światowego dziedzictwa. To wielkie uhonorowanie dla mieszkańców ze wszystkich miejscowości parafii Spycimierz, ale też uwieńczenie osobistych starań, które podejmowałem przez ostatnie 19 lat jako włodarz gminy. Współpraca międzynarodowa z włoskim stowarzyszeniem „InfiorItalia” zapoczątkowana przez gminę Uniejów oraz powołanie Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” dały podwaliny pod drogę prowadzącą na szczyt. Ta droga wiodła m.in. przez Hiszpanię, Watykan, Sardynię, Sycylię i kilka innych miejsc we Włoszech, a ostatnio nawet przez Meksyk, gdzie mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego lokalnego dziedzictwa i wielkiej chluby. Gościliśmy w gminie delegacje z m.in. Litwy i Niemiec. Inspirujące kontakty i wymiana doświadczeń sprawiły, że współpraca w wymiarze międzynarodowym może być modelowym drogowskazem dla innych. Weszliśmy także we współpracę z uniwersytetami i zespołami naukowców oraz ekspertów, co zaowocowało gruntownymi badaniami nad zjawiskiem oraz unikatowymi publikacjami o charakterze naukowym – podkreśla burmistrz Józef Kaczmarek.