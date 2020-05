Śluby sportowych gwiazd naszego regionu - ZDJĘCIA

Malwina Smarzek grała ostatnio we Włoszech, ale ma przejśc do jednej z drużyn w Brazylii. Pierwsze siatkarskie kroki stawiała jednak w Łasku pod okiem rozkochanego w siatkówce trenera Bogdana Lipowskiego, który zresztą do dziś pracuje w Łaskovii (wcześniej ŁMLKS Łask). Co ciekawe, szkoleniowca nie było na sobotniej uroczystości.