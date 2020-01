Sławomir Peszko w Widzewie? To możliwe!

Widzew zainteresowany jest byłym reprezentantem Polski i uczestnikiem mistrzostw świata.Jesień trwającego obecnie sezonu Sławomir Peszko spędził w Lechii Gdańsk. Zaliczył 18 meczów i strzelił trzy gole.

Propozycję kontraktu Sławomirowi Peszce przedstawiła też Wisła Płock. Prezes Wisły oświadczył, że piłkarz propozycji nie przyjął, ale też nie odrzucił. Na pewno ze Sławomirem Peszką umowy nie przedłuży już Lechia Gdańsk, bo piłkarz dostał wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy. Umowa ta kończy się w czerwcu 2020 roku.

Ze Sławomirem Peszką na początku ubiegłego roku rozmawiał wiceprezes Widzewa Piotr Szor. Gdyby wtedy nie pojawiła się oferta z Wisły Kraków, Sławomir Peszko był skłonny usiąść do konkretnych rozmów z Widzewem. Może uda się tym razem. Piłkarz jest w treningu, nie ma zaległości, od razu mógłby wejść do drużyny Widzewa i grać. A o to przecież chodzi działaczom i trenerom Widzewa.