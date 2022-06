Skwer Pawła Królikowskiego w Zduńskiej Woli otwarty z udziałem rodziny aktora ZDJĘCIA

Myślę, że Paweł będzie tu przychodzić, bo on zawsze miał tę Zduńską Wolę w sercu, w głowie i niósł ją w świat. Był jej prawdziwym i oddanym ambasadorem - mówiła podczas otwarcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska, małżonka Pawła Królikowskiego. - Z pewnością nie spodziewał się, że w taki sposób zostanie uhonorowany. Jestem wstrząśnięta, wzruszona i zdziwiona, że coś takiego się wydarzyło w Zduńskiej Woli.

W spotkaniu wzięli także udział rodzice Pawła Królikowskiego Jadwiga i Jan Królikowscy. O skwerze Pawła mówił Rafał Królikowski, brat aktora, również aktor.

Mam nadzieję, że to miejsce będzie pod opieką metafizyczną mojego brata. Ludzie będą przychodzić tu, zakochiwać się i może tworzyć. Niech to będzie taki Hyde Park, jak ten w Londynie, bo to oddaje charakter Pawła – proponuje Rafał Królikowski.