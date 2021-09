Skutki uboczne budowy stacji tunelu. Wojewoda kupił kilkadziesiąt pączków, trzeba ratować handel na ulicy Zielonej

Dziś, 27.09. wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wszedł do cukierni znajdującej się przy ul. Zielonej i kupił kilkadziesiąt pączków, które rozdał między innymi przechodniom. W ten sposób zamanifestował chęć wsparcia umierającego odcinka ulicy Zielonej znajdującego się między ul. Zachodnią a ul. Piotrkowską.

Praktycznie, na tym fragmencie ulicy zostało niewiele sklepów. Siedem zostało zlikwidowanych w tym drobiarski, księgarnia, kwiaciarnia. Na witrynie sklepu z butami wisi informacja o wyprzedaży i likwidacji. Trwa jeszcze fryzjer, lombard, sklep z alkoholem, drogeryjny i z bielizną. Są też dwie konkurujące o klientów cukiernie i piekarnia.

Wojewoda twierdził, że to zamieranie ruchliwej niegdyś ulicy to konsekwencja jej zamknięcia przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią spowodowanego budową stacji kolei podziemnej. Istnieje konieczność ratowania działających tu jeszcze firm. Dlatego zaapelował, by ratować polskich przedsiębiorców i kupować na ul. Zielonej.