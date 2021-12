Skrzętnie ukryty punkt pobrań wymazów w kierunku koronawirusa. Chorzy mylą budynki

- Rejonowi pacjenci poskarżyli się na takie praktyki personelowi - informuje lek. med. Maciej Kulig, kierownik Miejskiego Centrum Medycznego "Górna". - Dlatego postanowiliśmy zawiesić strzałki na elewacji budynku, ogrodzeniu i drzwiach apteki wskazujące właściwe miejsce pobierania wymazów. Zadzwoniłem także do sanepidu w tej sprawie.

Niewiele jednak to zmieniło. We wtorek osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nadal spacerowały po budynku szukając punktu pobrań, wchodziły do działającej na terenie MCM "Górna" apteki, podchodziły do rejestracji...

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" znajduje się przy ul. Rzgowskiej 170. Ulica Chóralna oddalona jest od placówki o kilkadziesiąt metrów. Dlaczego NFZ oraz sanepid, czyli organizatorzy nowego punktu pobrań, właściwie go nie oznakowali?

Zapytaliśmy o to łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

-Z wyjaśnień przekazanych przez nowy punkt pobrań wynika, że jest na nim informacja, że jest to punkt pobrań wymazów przeciw COVID19. Duży szyld będzie jeszcze w tym tygodniu - zapowiada Anna Leder, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Punkt wymazowy przy ul. Chóralnej 18 jest 10. punktem w Łodzi i 32. w Łódzkiem. Został stworzony ze względu na dużą liczbę zlecanych wymazów. Działa w godz. 8-12.