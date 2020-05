Skradziony we Francji tajemniczy mercedes wart ćwierć miliona zł czeka w Łodzi. Do kogo należy? Co się z nim stanie? Przeczytaj

- Została wszczęta procedura zwrotu auta właścicielowi, jednak jak dotąd nie otrzymaliśmy informacji od francuskich służb, że udało się im do niego dotrzeć - mówi komisarz Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Przypomnijmy, że mercedes został przejęty dzięki funkcjonariuszom z wydziału do walki z przestępczością samochodową. Samochód został zarejestrowany w łódzkim wydziale praw jazdy i rejestracji pojazdów Urzędu Miasta Łodzi. Miał zostać sprowadzony z zagranicy. Funkcjonariusze po sprawdzeniu w systemie informatycznym numeru nadwozia VIN zorientowali się, że auto jest poszukiwane, ponieważ zostało skradzione we Francji. Policjanci pojechali do nowej, 41-letniej właścicielki samochodu. Zdziwiona kobieta powiedziała, że samochód sprowadziła z Niemiec i nie była świadoma, że auto może być kradzione.

Luksusowe auto czeka na odbiór na policyjnym parkingu. Jest jednak szansa, że może ono stać się ponownie własnością łodzianki. Zgodnie z prawem po upływie 3 latach od kradzieży, jeżeli nabywca przy zakupie pojazdu był w dobrej wierze co do sytuacji prawnej pojazdu tj. nie wiedział, że pojazd był kradziony i na podstawie towarzyszących okoliczności wiedzieć nie musiał, to istnieje możliwość wykazania przed sądem, że – choć samochód został kiedyś skradziony – to nabywca będzie jego prawowitym właścicielem.