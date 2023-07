Skra Bełchatów się zbroi. Reprezentant Francji nowym zawodnikiem

Dla pochodzącego z Nicei 25-letniego zawodnika grającego jako libero, to pierwszy kontrakt z klubem zagranicznym. W minionym sezonie reprezentował barwy Tours VB, z którym sięgnął po Puchar Francji oraz mistrzostwo Francji. Benjamin Diez wraz z Jenią Grebennikovem stanowi o sile obrony reprezentacji swojego kraju. Wraz z Trójkolorowymi zdobył złoty medal Ligi Narodów (rok 2022) oraz brąz (2021). Aktualnie nowy gracz bełchatowskiego klubu przygotowuje się wraz z kadrą do ostatnich meczów fazy grupowej Ligi Narodów. Trójkolorowych czekają starcia z Iranem, Serbią, USA oraz Niemcami. Francuzi zajmują obecnie 10 miejsce w tabeli Ligi Narodów.

Nowy zawodnik Skry pierwsze siatkarskie kroki stawiał w 2014 roku w drużynie France Avenir 2024, której barwy reprezentował przez dwa sezony. Następnie dołączył do AS Cannes VB, a grał w tej drużynie w latach 2016 - 2018. Przez kolejne dwa sezony był graczem Montpellier UC. Sezon 2020/2021 Benjamin Diez rozpoczął w Paris Volley, a dokończył w szwajcarskim klubie Chenois Geneve Volleyball, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju. Kolejny sezon również spędził w drużynie ze stolicy Francji. Ostatnio grał w Tours VB.

- Czuję się naprawdę szczęśliwy, ale także dumny z powodu dołączenia do PGE Skry - mówi nowy gracz bełchatowian. To jest największy klub, w jakim miałem dotychczas okazję grać. Nie mogę doczekać się początku sezonu. Moimi celami w nadchodzącym sezonie jest to, aby dobrze zaprezentować się w PlusLidze, pokazać moje umiejętności i grać najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że jako drużyna będziemy w stanie wygrywać wszystkie spotkania i wejdziemy do play-off.

To nie jest jeszcze koniec transferów przygotowującej się do nowego sezonu PlusLigi Skry. W najbliższych dniach zapewne usłyszymy kolejne doniesienia o nowych graczach dołączających do zespołu który prowadzi trener Andrea Gardini oraz Michał Bąkiewicz, który niedawno został jego asystentem. Niewykluczone, że do Bełchatowa zawita jeszcze jeden Francuz, a mowa o Yacine Louati , który grał ostatni o w Fenerbahce Stambuł (Turcja). Klub zainteresowany jest także Łukaszem Wiśniewski, (Jastrzębski Węgiel) oraz Bartłomiejem Lemańskim (CzarniRadom). ą