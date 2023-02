Skoki narciarskie w Łodzi. W mieście są dwie z 33 skoczni w Polsce. Rekord naszej skoczni to 16,5 metra

Na Rudzkiej Górze znajduje się także trzy razy większa skocznia (K15) z rekordem 16,4 m ustanowionym w 2013 r. Opiekuje się nią grupa Łódź Ski Team, która w 2010 r. zorganizowała na niej mistrzostwa Polski Centralnej amatorów. Były to prawdopodobnie pierwsze zawody w skokach narciarskich w powojennej historii miasta. Imprezę udało się powtórzyć w 2013 roku, a w 2016 zorganizowano tam mistrzostwa Łodzi.

16,5 metra - rekord skoczni w Łodzi

W 2013 r. na Rudzkiej Górze odbyły się Mistrzostwa Centralnej Polski w skokach narciarskich. W konkursie skoków wzięło udział 19 zawodników. Najmłodsza zawodniczka miała zaledwie dziewięć lat, a najstarszy zawodnik 36 lat. Skoczkowie przyjechali głównie z Łodzi, okolic Łodzi i Warszawy. Zorganizowano tam zawody w trzech konkurencjach - na dużej skoczni zmierzyli się zawodnicy na nartach skokowych oraz zjazdowych. Na małej skoczni odbyły się zawody na nartach zjazdowych. Na małej skoczni wygrał Bartosz Post z Pabianic , któremu udało się skoczyć na odległość siedmiu i pół metra. To o pół metra więcej niż w 2010 roku. Na dużej skoczni w konkurencji nart skokowych wygrał Dawid Jurga z Pabianic , a na nartach zjazdowych zwyciężył Robert Lichman z Łodzi . Jak daleko polecieli skoczkowie? Na 16 i pół metra i tu rekord znów został pobity o pół metra.

Skocznia w Łodzi z przedwojennymi tradycjami

Historia skoczni na Rudzkiej Górze sięga jednak czasów przedwojennych – prasa w 1927 r. pisała o odbywających się na Rudzie Pabianickiej (była wówczas osobnym miastem, które dopiero w czasie wojny zostało włączone w granice Łodzi) zawodach narciarskich. W 1969 r. na podstawie projektu inżyniera Edmunda Borońskiego, wybudowano na Rudzkiej Górze skocznię, która miała być częścią większego centrum rekreacyjnego. Obiekt otrzymał licencję Polskiego Związku Narciarskiego, planowano do 1975 r. wybudować wyciąg oraz pokryć zeskok igelitem. Inwestycje te jednak nigdy nie doszły do skutku. Skocznia niszcząła przez kolejne 40 lat, do czasu zajęcia się nią przez Łódź Ski Team.