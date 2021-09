Skandal w Łodzi. Urzędnicza obojętność. Gdzie jest Muzeum Sportu?

W tym ostatnim czuł się jak w domu, propagował historię tej ważnej dziedziny życia, nie pozwalał odejść w zapomnienie ludziom sportu i wydarzeniom, w których uczestniczyli. Gromadził materiały, zdjęcia i wszystkie eksponaty z tym wiązane.

Muzeum mieściło się w hali przy ul. Skorupki. Niestety, surowe wymogi przepisów przeciwpożarowych zakończyły jego żywot.

- Wszystkie eksponaty spakowano w pudła i przeniesiono do magazynów na pl. Wolności - mówi Mieczysław Nowicki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

- Później władze Łodzi z pompą przeniosły siedzibę muzeum do „Zatoki Sportu”, ale naszym zdaniem to karykatura tej instytucji, jakaś okazjonalna wystawka. Nie prezentuje się tam dorobku i osiągnięć łódzkiego i regionalnego olimpizmu, a przecież jest się czym chwalić. Eksponatów było wiele, ale w chwili obecnej nie wiemy, co się z nimi dzieje. Dochodzą nas słuchy, że niektóre bardzo cenne, z historycznego punktu widzenia, zaginęły. To prawdziwy skandal i urzędnicza niekompetencja. Już cztery lata temu podczas komisji RM rozmawiano o problemie i nowej lokalizacji. Padły obietnice, ale do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiono.

W gabinetach decydentów przy ul. Piotrkowskiej powinni pamiętać, że jeśli zanika pamięć o historii, to ginie tożsamość narodu. My chcemy pomagać, ale odbijamy się od muru urzędniczej obojętności.