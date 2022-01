Skandal na Kozinach. Nowa kładka jeszcze nie gotowa, a starą już zaczęli rozbierać!

Kolej zaleca obejście pod wiaduktami przy ul. Legionów lub Drewnowskiej. Te wiadukty są jednak bardzo oddalone, a poza tym nie ma tam przejść od strony osiedla Montwiłła - Mireckiego tylko trzeba jeszcze dodatkowo przechodzić przez te ulice. To nie tylko uciążliwe, ale także niebezpieczne, bo np. na Drewnowskiej przy alei Unii nie ma świateł.

– Załatwili nas na perłowo - mówi Katarzyna Świtała, mieszkanka bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 83. – Ja co rano dojeżdżam tramwajem linii 8 do pracy na Widzewie. Przechodząc przez tę kładkę miałam do przystanku 7 minut. Teraz będę musiała jeździć autobusem do Legionów, co spowoduje, że z domu muszę wyjść co najmniej 20 minut wcześniej. O chodzeniu pieszo na Drewnowską nawet nie ma mowy, bo do dodatkowe półtora kilometra do przejścia. Tym bardziej, że na alei Włókniarzy przy Drewnowskiej nie ma przystanku tramwajowego.