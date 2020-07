Skąd są ogórki i truskawki w marketach? Inspekcja handlowa sprawdziła. Sprzedawcy wprowadzają w błąd

W pierwszym półroczu 2020 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała oznakowanie 3527 partii warzyw i owoców w 395 sklepach, głównie należących do dużych sieci handlowych. W związku ze skargami konsumentów i rolników sprawdzała, czy sprzedawcy prawidłowo podają informację o kraju pochodzenia. W co dziesiątej skontrolowanej partii towaru podano jako kraj pochodzenia Polskę, podczas gdy był on zupełnie inny.

Sprawdzano, jak informuje Inspekcja Handlowa, produkty, w stosunku do których jest największe ryzyko wprowadzenia w błąd, czyli np. ziemniaki, pomidory, ogórki, marchew, czosnek, truskawki czy jabłka. Szczegółowe dane w GALERII ZDJĘĆ.