Sito 0-20 w łódzkim MPO - od początku 2021 roku dzięki urządzeniu zaoszczędzono ponad 1,6 mln zł

- MPO odbiera odpady z 2 dzielnic Łodzi (z pięciu), zagospodarowuje tylko odpady selektywnie zebrane (papier, tworzywa, metale, szkło, odpady wielkogabarytowe). 70% łódzkich odpadów, czyli odpady resztkowe trafiają do zagospodarowania do prywatnych firm spoza Łodzi, które wygrały przetargi. To one generują większość kosztów. Jeśli te koszty będą ograniczone to będziemy mogli mówić o tańszych odpadach dla mieszkańców. - informuje rzecznik prasowy MPO, Aleksandra Stasiak.