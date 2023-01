Sira w Sieradzu. Muzeum próbuje zachować pamiątki po nieistniejącym już zakładzie. Pierwsze już zdobyło, apeluje o udostępnianie nowych FOTO

Muzeum rozpoczęło już zbieranie pamiątek zdobywając pierwsze eksponaty w postaci elementów ubioru wyprodukowanych w Sirze. - Chcieliśmy zwrócić się do Państwa z apelem… być może i w Waszych szafach znajdują się takie ”sirowskie” cuda? Może w Waszych albumach są jakieś zdjęcia? Nie wyrzucajcie ich! Przynieście do Muzeum. Nie trzeba ich u nas zostawiać, choć byłoby miło, wystarczy wypożyczyć na wystawę, udostępnić zdjęcia, dokumenty do zeskanowania. Może wspólnie uda się stworzyć wystawę pokazująca historię Siry – zachęca Muzeum Okręgowe w Sieradzu.