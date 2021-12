Silny mróz, wrzątek i taki oto spektakularny efekt pokazali Łowcy Burz w Łódzkiem

Jak podaje Wikipedia, efekt Mpemby to zjawisko polegające na szybszym zamarzaniu wody cieplejszej od zimniejszej w określonych warunkach. Fenomen ten, niezgodny z intuicyjnymi przewidywaniami, opisywali w swoich pracach m.in. Arystoteles, Kartezjusz i Francis Bacon. W czasach nowożytnych został po raz pierwszy zaobserwowany w Tanzanii przez ucznia szkoły średniej Erasta B. Mpembę w 1963 roku. Zauważył on, że podgrzana mieszanina do robienia lodów zamarza szybciej niż schłodzona. Wskazywano wiele przyczyn takiego zjawiska.

W niedzielę, 26 grudnia, gdy rano mróz sięgnął -15 stopni eksperyment udało się wykonać w województwie łódzkim. Efekt pokazali na pięknym zdjęciu Łódzcy Łowcy Burz. Każdy może zrobić taką sztuczkę, wystarczy około -15 stopni mrozu, kubek lub butelka z gorącą wodą i aparat z szybką migawką. A jeśli do tego jeszcze staniemy na tle słońca, to zdjęcie może być naprawdę spektakularne. Próbujcie!