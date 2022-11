Sieradzanie współtworzyli ekspozycję w Muzeum Fabryka Wódki w Krakowie. Jedną z instalacji przygotowała Pracownia Alchemika ZDJĘCIA

Muzeum Fabryka Wódki powstało w podziemiach dawnego krakowskiego Polmosu przy ul. Fabrycznej 13, w niszczejących od kilkunastu lat budynkach z inicjatywy firmy Inter-Bud. Pomysłodawcy znając Pracownię Alchemika i jej działalność zgłosili się do sieradzanina z propozycją współpracy. Michał Szymański nie miał wątpliwości, by wesprzeć projekt. - Pomysł zrodził się z szacunku dla historii tego miejsca, było to więc zachęcające. Szczególnie dla naszego projektu skupionego wokół badań historii przemysłu chemicznego, w tym destylacji, czyli jednego z podstawowych mechanizmów tworzenia alkoholu.