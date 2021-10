Sieć hipermarketów Auchan uruchomiła w Łodzi sklep internetowy. Można zamówić także artykuły spożywcze

- To kolejny etap digitalizacji ścieżki zakupowej klienta w Auchan i kolejne miasto na mapie Polski, w którym klienci mogą korzystać z tej formy zakupów - podkreślają przedstawiciele sieci. We wrześniu tego roku do Warszawy i Wrocławia, gdzie usługa dostępna była już wcześniej, dołączyło osiem miast Górnego Śląska: Katowice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Mikołów, a pod koniec miesiąca także Kraków. W pierwszej połowie października br. sprzedaż internetowa uruchomiona została również w Poznaniu.