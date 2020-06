Siatkarski arcymistrz z Wielunia ma nowy klub. To Trefl Gdańsk. Wspaniała kariera Mariusza Wlazłego [ARCHIWALNE FOTO]

Z WKS Wieluń Mariusz Wlazły przeniósł się do SPS Zduńska Wola. W 2003 r. rozpoczął wielką sportową przygodę ze Skrą Bełchatów, która trwa nieprzerwanie do dziś. Od sezonu 2008/2009 Wlazły jest kapitanem Skry. W barwach tego klubu, oprócz dziewięciu mistrzostw Polski, zdobył również dwa wicemistrzostwa Polski i dwa razy stawał na trzecim stopniu podium Plusligi. Ponadto wielokrotnie wygrywał Puchar i Superpuchar Polski. Ma też na koncie medale Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata.

Mariusz Wlazły urodził się 4 sierpnia 1983 r. w Wieluniu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do Zespołu Szkół Budowlanych. Jego pierwszym trenerem siatkarskim był Leszek Pałyga. W latach 1996-2000 „Szampon” reprezentował barwy Wieluńskiego Klubu Sportowego. Już grając w Wieluniu, odnosił znaczące sukcesy. M.in. w 1998 r. zdobył V miejsce w Polsce w kategorii młodzików.

W biało-czerwonych barwach

Z reprezentacją Polski Mariusz Wlazły w 2014 r. sięgnął po mistrzostwo świata. Siatkarski mundial w Polsce był dla Mariusza Wlazłego pierwszą dużą imprezą w narodowych barwach od 2010 roku. Atakujący z Wielunia wrócił do kadry, gdy funkcję selekcjonera objął Stephane Antiga. I był to wielki come back. Popularny „Szampon” był w znakomitej formie i w dużej mierze to dzięki niemu Polska zdobyła po 40 latach tytuł najlepszej drużyny globu.