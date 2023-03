Seniorzy będą musieli oddawać prawa jazdy. Nowy projekt UE

Według planów UE do 2030 roku liczba śmiertelnych wypadków na drogach w UE powinna spaść o połowę, a do 2050 roku całkowicie do zera.

Obserwując "walkę" Unii z samochodami spalinowymi, która może oznaczać motoryzacyjne wykluczenie wielu grup społecznych, a auto może po prostu stać się dobrem rzadkim, możemy uwierzyć, że te ambitne cele zostaną zrealizowane. Wszak samochodami będą jeździć wyłącznie ludzie bardzo bogaci i brukselscy urzędnicy.

Ale do rzeczy - w swoich planach dotyczących "uszczęśliwiania" europejskich społeczeństw, urzędnicy wpadli na pomysł, by kierowcy powyżej 70. roku życia musieli obowiązkowo co pięć lat udowadniać swoją zdolność do prowadzenia pojazdów.