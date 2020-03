Sejm: PiS zmienił w nocy Kodeks Wyborczy tak, by wybory mogły się odbyć 10 maja mimo epidemii koronawirusa. Opozycja oburzona i podzielona

Podczas głosowania poprawek generalnie wszyscy posłowie opozycji głosowali przeciwko (za były 222 osoby, przeciw 214). Jednak już podczas głosowania całej ustawy o tarczy, w skład której wchodziła również wspomniana poprawka wyborcza, Koalicja Obywatelska zagłosowała tak, jak PiS. Przeciw były PSL-Kukiz'15, Konfederacja oraz Lewica. Fundacja Batorego: Wybory muszą zostać przesunięte W mediach społecznościowych rozpętała się burza. Opozycja po głosowaniu zarzuca PiS-sowi łamanie prawa i dążenie za wszelką cenę do wyborów 10 maja. Ale też kłóci się między sobą o to, kto poparł, a kto nie projekt PiS.

Politycy KO oskarżali posłów PSL i Lewicy o to, że zgadzając się wcześniej na głosowanie zdalne w Sejmie dopuścili do tego, by teraz PiS przegłosował poprawkę wyborczą.

- Ostrzegaliśmy, że PiS zdalnie zmieni ordynację i kodeks wyborczy. Minęło tylko 24h. „Być oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwieniem”, kochani partnerzy z opozycji! - pisał poseł Michał Szczerba.

Przed tym posiedzeniem Sejmu KO była przeciwko dopuszczeniu do głosowania zdalnego posłów. To PSL i Lewica wraz z PiS umożliwiły taką formę głosowania. Politycy KO ostrzegali wówczas, że otworzy to zjednoczonej prawicy furtkę do przeprowadzania własnych projektów (co mogłoby być utrudnione ze względu na kwarantannę części posłów prawicy).