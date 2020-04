Sędziowie piłkarscy pomagają szpitalowi w Zgierzu

- Nie mogliśmy stać obok, kiedy cały kraj toczy walkę z epidemią - mówi Tomasz Radkiewicz, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Łódź. - Postanowiliśmy więc zorganizować dobrowolną zbiórkę pieniędzy wśród arbitrów. Każdy dawał tyle, ile mógł. Udało się uzbierać około trzech tysięcy złotych, co moim zdaniem jest fantastycznym wynikiem. Za te pieniądze kupiliśmy około 400 maseczek ochronnych oraz kilkadziesiąt litrów płynu dezynfekującego. Wspólnie wybraliśmy szpital, któremu to wszystko przekazaliśmy. Padło na ten jednoimienny w Zgierzu. Muszę powiedzieć, że lekarze, personel medyczny z sympatią i wdzięcznością przyjęli nasze dary. Powodzenie akcji zachęciło nas na tyle, że już wiadomo, iż będzie kontynuowana. Zaraz po świętach organizujemy drugą zbiórkę. Jeszcze nie wiem, czy w takiej samej formie. To wszystko jest do ustalenia. Dodam, że to nie pierwsza akcja charytatywna sędziów piłkarskich z województwa łódzkiego. Chciałbym przypomnieć, że kilkakrotnie braliśmy już udział w Szlachetnej Paczce.