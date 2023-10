Sebastian M. zatrzymany na lotnisku w Dubaju. Próbował nielegalnie przekroczyć granicę posługując się fałszywym niemieckim paszportem

Sebastian M. zatrzymany na lotnisku w Dubaju

Sebastian M. jest podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. List gończy za Sebastianem M. wydano 29 września 2023 roku i upubliczniono jego wizerunek. W wypadku na autostradzie A1 BMW jadące z prędkością co najmniej 253 km/h uderzyło w samochód KIA, którym wracała z wakacji rodzina z Myszkowa: Martyna, Patryk oraz ich pięcioletni syn Oliwier. Auto KIA po zderzeniu stanęło w płomieniach, BMW zatrzymało się 200 metrów od miejsca wypadku. Na udostępnionych w internecie filmach widać, jak bmw jadące bardzo szybko mruga światłami, po czym uderza w poprzedzający samochód kia, który chwilę po zderzeniu zaczyna się palić. W pierwszym meldunku policja pominęła udział w wypadku samochodu BMW. Kierujący BMW Sebastian M. jest podejrzany o przestępstwo z artykułu 177 par. 2 kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat.